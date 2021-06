Polícia Civil apreende adolescente investigado por ato infracional de homicídio em Groaíras

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na captura de um dos suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, no município de Groaíras – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Nessa segunda-feira (21), um adolescente de 17 anos, investigado pela participação no ato infracional, foi apreendido mediante cumprimento de um mandado de apreensão, no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





O adolescente já responde a seis atos infracionais análogos ao crime de roubo. Ele também é alvo de investigação pelo envolvimento no homicídio que vitimou um homem de 33 anos. O crime aconteceu em fevereiro deste ano no município de Groaíras. A vítima tinha antecedentes por latrocínio e foi morta por disparos de arma de fogo.





Por decisão da Justiça, um mandado de busca e apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio foi deferido e cumprido. A captura foi na manhã de ontem, no município de Sobral. O jovem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde a ordem judicial foi cumprida. A PCCE segue em diligências para capturar o segundo participante do ato infracional.





