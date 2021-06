POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO!

Na manhã da última quinta (17/06), as equipes RAIO 01 e 02 se deslocaram até a cidade de Groaíras para verificar uma denúncia anônima de uma residência que estaria sendo utilizada para homiziar membros de facção criminosa de Sobral.





Ao chegar no bairro mutirão, os militares lograram êxito, fazendo apreensão do grupo criminoso, além de um Revólver calibre 38, com onze munições intactas, além de drogas como maconha, crack e cocaína, como também dinheiro em espécie.





Um menor de idade e dois maiores identificados como Erismael Nascimento Silva, 18 anos e Geisivan Melo Marques, 24 anos, residentes no bairro Vila Recanto II em Sobral, foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis. (Sobral 190)