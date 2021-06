Polícia Civil apreende mais de dez quilos de maconha com ajuda de cão farejador

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de 10,492 quilos de maconha e na prisão em flagrante de um suspeito por tráfico ilícito de drogas. A ação policial aconteceu na manhã desta quarta-feira (16), na cidade de Juazeiro do Norte, pertencente à Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. A apreensão da droga contou com a ajuda de um cão farejador.





A equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional do Cariri estava com investigação em curso sobre o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes para a de Juazeiro do Norte. No decorrer dos levantamentos preliminares, foi descoberto que um veículo Saveiro de cor prata, com placas de Pernambuco, estaria sendo utilizado no transporte de drogas para o Cariri.





Na manhã desta terça-feira, os policiais civis identificaram o veículo investigado próximo à cidade de Jardim em direção a Juazeiro do Norte. A equipe se deslocou até a entrada da cidade e abordou o veículo na Avenida Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte. O motorista foi submetido à busca pessoal, mas nada foi encontrado com ele. Ao ser questionado se ele estava transportando algum material ilícito, o condutor do veículo respondeu que não. Porém, com o auxílio de um cão policial, que farejou algo dentro de uma caixa de som na carroceria da pick-up, foram encontrados 14 volumes de uma substância semelhante à maconha.





O suspeito, identificado como Maycon Michel dos Santos Silva, pernambucano de 30 anos, sem antecedentes criminais no Ceará. Ele confessou aos policiais que estava conduzindo a mercadoria ilícita do município pernambucano de Terra Nova para cidade de Juazeiro do Norte. Nesta ocasião, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





Na Delegacia Regional, a droga acondicionada em saco plástico foi pesada, totalizando 10 quilos e 492 gramas. Também foram apreendidas uma quantidade em dinheiro e o veículo que faz parte das investigações. Maycon Michel dos Santos Silva foi autuado em flagrante na Lei de Entorpecentes, nos artigos 33 e 40, por tráfico ilícito de drogas e por tráfico interestadual. O homem encontra-se à disposição da Justiça. O Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte continua investigando o caso.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais no número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações também podem ser direcionadas para o ‪‪(88) 3102-1116, o telefone da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)