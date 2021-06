Ex-vereador faz campanha para reabertura de Restaurante Popular de Sobral

A ideia de lançar a campanha foi do ex-vereador Ivan Frota, autor do projeto de implantação do primeiro Restaurante Popular do interior do Estado.





O radialista e ex vereador, José Ivan Frota Rodrigues, começou na manhã desta quarta-feira (16/6), campanha para a reabertura do Restaurante Popular de sobral Vereador Félix Dias Ibiapina, que está fechado desde outubro de 2020 por causa da pandemia. A campanha foi lançada no espelho d´água, próximo à Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes – Eccoa, e teve apoio de mototaxistas, taxistas, pessoas de outras cidades, topiqueiros e quem passava pelo local. O objetivo, segundo o radialista é percorrer toda a cidade para conseguir 5 mil assinaturas através de um abaixo assinado.

O primeiro restaurante popular do interior do Ceará foi implantado em Sobral dia 20 maio de 2005 e foi uma ideia encabeçada pelo radialista Ivan Frota, que era vereador à época. O projeto do extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi implantado em Sobral em parceria com a Prefeitura. A verba inicial repassada pelo Governo Federal foi de R$ 534,4 mil para a aquisição de equipamentos e mobílias para o local. A capacidade de atendimento do restaurante era de até 1.200 pratos por dia, além do café da manhã.





O público mais beneficiado pelo projeto constava de trabalhadores do comércio e de empresas do centro de Sobral, estudantes, pessoas de cidades vizinhas, moradores de rua, dentre outros. O prédio encontra-se fechado e muito sujo conforme foi constatado pela equipe de reportagem do Portal Paraíso na tarde de terça-feira (15/6).





O radialista Ivan Frota, falou com o Portal Paraíso e disse que se sentiu na responsabilidade de lutar pela reabertura do restaurante, porque além de ter sido uma luta conquistada por ele, quando vereador, muitas pessoas o procuravam para reclamar do fechamento da unidade. “Diante da situação que estamos vivenciando, com lojas fechando, o desemprego e a consequente falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas de sobreviver e, sabendo da importância do Restaurante Popular de Sobral, sua reabertura é uma questão social que deve ser reimplementada, uma vez que já estão funcionando restaurantes particulares, comércio, entre outros, contudo, quanto ao Restaurante Popular não temos perspectiva de reabertura”. Afirma o ex vereador.





Ivan Frota disse ainda que a fome está se espalhando pela cidade e que tem pessoas que ao amanhecer não tomam café da manhã. “Imagine um pai de família desempregado ouvindo seu filho chorando com a dor da fome… Isto está acontecendo na nossa cidade, no Ceará e no Brasil. A fome não tem partido, não tem cor e não espera por ninguém. Gostaria de agradecer ao nobre vereador Chico Joia, que na Sessão da Câmara de Sobral de segunda-feira (14/6), colocou uma Indicação pedindo a reabertura do restaurante popular de Sobral que foi aprovada por todos os vereadores da Casa”.





O radialista encerra sua fala dizendo que o objetivo é sensibilizar o prefeito de Sobral. “Gostaria que o nosso representante olhe com carinho a situação do nosso povo e que o nosso restaurante popular reabra o mais rápido possível para tentar diminuir o sofrimento dos nossos irmãos. Vemos as pessoas pedindo esmolas para se alimentar e seria uma maneira de ajudar estas pessoas em situação de vulnerabilidade”. Finaliza Ivan Frota.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria, não recebeu resposta.





Por Edwalcy Santos / Portal Paraíso