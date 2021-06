SOBRAL: A LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA ESTÁ ABANDONADA!

A população da localidade de Pedra Branca, zona rural de Sobral, acionou a equipe de reportagem do Sistema Paraíso, e relatou as péssimas condições que a localidade sofre, desde às péssimas condições de acesso, saneamento básico, iluminação pública e outras carências, que atrapalham a boa convivência dos moradores.





“Nossa comunidade é um local esquecida, disse Beatriz, moradora da localidade desde 1974. Segundo ela, os políticos só aparecem na comunidade de quatro em quatro anos e depois somem. “Nós temos problemas contínuos com ruas esburacadas, falta de saneamento, lama e esgoto nas portas da população, falta de coleta de lixo, ataques de insetos e mosquitos, além disso, na localidade não temos uma unidade de saúde que preste assistência para com as famílias, sendo que quando alguém fica doente tem que ir até o posto do CAIC, na sede. Fizemos inúmeras reivindicações para melhorias para nossa comunidade à Prefeitura, mas até hoje nenhum posicionamento por parte do poder público. É um absurdo você pedir algo que é da obrigação do município e o prefeito não fazer nada”, relatou Beatriz.





Concluindo sua reclamação, a moradora disse que em períodos de chuvas a situação piora em, todos os sentidos. “A comunidade necessita do básico dos básicos: um veiculo para levar idosos, mulheres grávidas, e outros pacientes até a sede. Por aqui não há perspectiva de melhorias em prol do coletivo”, concluiu.





Por Gabriel Lopes / Portal Paraíso