Bolsonaro ironiza: “Parabéns ao PT! As obras em Angola e em Cuba foram todas concluídas, menos as do Brasil”

Nesta quarta-feira (16), o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante uma conversa com apoiadores em Brasília, ironizou os governos do Partido dos Trabalhadores.





O chefe do executivo ironizou e debochou das obras do Porto de Mariel, em Cuba, dentre outras que os governos petistas viabilizou no exterior. Ao falar sobre as obras que seu governo vendo concluindo, ele ironizou os governos anteriores.





“As únicas obras que o governo do PT concluiu foi em Angola. Em Cuba concluiu um porto maravilhoso também lá.”, afirmou.





“Dizem que eu nunca elogio […] Parabéns ao PT, as obras lá de fora foram todas concluídas, menos as daqui de dentro.”, disse o líder do país.





(Folha da República)