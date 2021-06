POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ EM AÇÃO!

Uma ação da Polícia Civil de Santana do Acaraú foi iniciada na manhã desta segunda-feira (14) para desarticular um grupo formado por indivíduos envolvidos em vários roubos nas localidades de Pacovas, Baixa Fria, Conceição 2 e Ladeira Vermelha.





Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão de menor. Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú.





De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após vários roubos ocorridos na região, em que os indivíduos roubaram dinheiro e objetos mantendo às vítimas sob ameaça de arma de fogo, além de atearem fogo em uma das casas das vítimas no final do mês de maio.