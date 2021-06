Inscrições para concurso da Polícia Civil do Ceará começam HOJE

Começou nesta segunda-feira (14) as inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Estado (PCCE) e vão até o dia 19 de julho, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan)





Confira o edital do concurso que foi publicado ainda em maio, com distribuição de 500 vagas, sendo 400 para inspetor e 100 para escrivão.





A taxa de inscrição cobrada é de R$ 150. A remuneração inicial, para ambos os cargos, é de R$ 3.732,86 e a carga-horária semanal é de 40 horas.





De acordo com o edital do concurso, após o resultado final será formado um cadastro de reserva com mil vagas.









EM TEMPO





Os aprovados no concurso da PCCE, tanto para escrivão quanto para inspetor, passarão por Curso de Formação Profissional, que será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (AESP/CE).