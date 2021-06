Carro desaparece ao ser engolido por cratera na Índia. VEJA VÍDEO

Um acidente na manhã desta segunda-feira (14) em Mumbai, na Índia , chamou a atenção dos moradores locais. Isso porque um carro foi engolido por uma cratera de maneira repentina. As informações são do jornal Daily Mail.





O Hyundai Venue encontrava-se estacionado em uma área de concreto construída sobre um antigo poço . Após fortes chuvas no domingo, o chão encontrava-se com rachaduras.





As imagens foram realizadas pelo dono do veículo. Dr. Kiran Doshi, de 67 anos, dono do carro , explicou ao Indian Express que ele foi alertado sobre um possível acidente com seu veículo. "Recebi um alarme, depois corri para o local e vi que o carro estava afundando no poço. Então eu gravei o vídeo."





Autoridades da Índia informaram que foi possível remover "a água do poço usando bombas e, depois de avistar o veículo, o levantamos com a ajuda de um guindaste."





Nagraj Manjre, inspetor de polícia , acredita "que a estrutura de concreto enfraqueceu com o passar dos anos e as fortes chuvas levaram ao incidente."