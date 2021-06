Internauta entrou em contato com a Equipe do Blog Sobral 24 horas, denunciando a existência de uma festa com aglomeração neste momento (18hh00) debaixo da ponte da Avenida Perimetral, na localidade de Pedra Branca.

Segundo o internauta, já foram feitas várias ligações para a Polícia, mas até o momento, nenhuma viatura foi deslocada para acabar com a festa.