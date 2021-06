Presidente da Unimed Fortaleza celebra falta de pacientes com covid

O presidente da Unimed Fortaleza, Elias Leite, gravou um vídeo nesta segunda-feira (14) celebrando a falta de pacientes no hospital de campanha que é voltado, exclusivamente, para o tratamento de pessoas infectadas com a covid-19. Ele agradeceu aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a doença e também as mensagens de apoio enviadas por populares durante o período.





“São quinze meses nessa luta, com vários sentimentos: cansaço, medo de não dar conta.. mas sempre com muita vontade de vencer e superar tudo isso”, relatou Elias Leite. Ele ainda informou que, no ano passado, o hospital de campanha da Unimed Fortaleza funcionou por 38 dias e, durante o período, foram 237 pacientes internados. Em 2021, com variantes mais agressivas, a unidade funcionou por 108 dias e recebeu, para internação, 1.185 pessoas diagnosticadas com a doença. “Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu sei que hoje, é sim, um dia para comemorar”, afirmou.





Além da falta de pacientes no hospital de campanha, Elias Leite também celebrou a queda no número de pacientes nas unidades do hospital Unimed, em Fortaleza.





Pacientes internados com covid-19 na Unimed Fortaleza:





Sexta-feira (11): 279 pacientes;

Segunda-feira (14): 254 pacientes.





Em UTI:





Sexta-feira (11): 116 pacientes;

Segunda-feira (14): 110 pacientes.





Com uso de respiradores:





Sexta-feira (11): 85 pacientes;

Segunda-feira (14): 79 pacientes.





