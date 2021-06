Polícia Civil do Ceará apreende 157 kg de drogas em Jardim e prende paulista e alagoano

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de 157 kg de entorpecentes no município de Jardim – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. A ofensiva ocorreu na noite desse domingo (20). Durante a ação, dois homens foram presos e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os presos são naturais de Guarulhos, São Paulo, e Traipu, Alagoas.





Os investigadores cearenses do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri chegaram até a dupla logo após a prisão de Pedro Lucas Oliveira Silva, de 20 anos, e a apreensão de 165 quilos de entorpecentes, em maio deste ano, no Crato. Conforme apuração dos policiais civis do NCTD da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, um carro modelo Sandero estaria sendo utilizado pelos suspeitos para transportar drogas do estado de São Paulo para a cidade de Juazeiro do Norte.





Após diligências, as equipes identificaram o veículo trafegando no bairro Centro, na cidade de Jardim. Dentro do automóvel, estavam o paulista Edson Estrogildo do Nascimento, de 44 anos, e o alagoano Jadson Ventura da Silva, 29. Após vistoria, os policiais encontraram 183 tabletes de maconha, três tabletes de cocaína e quatro embalagens de skunk dentro do porta-malas do automóvel. Ao todo, 157 kg de drogas foram apreendidos.





Com base no flagrante, a dupla foi encaminhada para a unidade policial, onde foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico interestadual. O trabalho policial contou com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e das delegacias de Sobral e Forquilha. A ação faz parte também da operação nacional intitulada “Narcos”, que ocorre em todo o País com o envolvimento de Forças de Segurança estaduais e federais, visando combater o tráfico de entorpecentes.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3101-0181, que é o número de Whatsapp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser repassadas para o (88) 99861-6987, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de áudio, de texto ou vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.