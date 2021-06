Defesa de Lázaro pede proteção física e mental em caso de prisão

Procurado há 13 dias por uma força tarefa conjunta entre diversas polícias, o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, já possui uma advogada e um pedido de proteção especial à integridade física e mental dele, em caso de prisão. Os pedidos, feitos pela Defensoria Pública do DF, ainda solicitam a proteção do criminoso de “qualquer forma de sensacionalismo e exposição vexatória”.





O documento, encaminhado à Vara de Execuções Penais do DF nesta segunda-feira (21), defende que “considerando a enorme repercussão nacional conferida ao caso, visando salvaguardar a vida e a saúde de Lázaro, a defesa técnica solicita ao ilustre juízo que, desde logo, seja garantida a proteção da integridade física e psíquica do apenado” e que, em caso de prisão, o serial killer fique “em instalações seguras, se possível, sem ter que dividir cela com outros internos do estabelecimento prisional”. O pedido será analisado pela juíza Leila Cury.





A Defensoria Pública destaca ainda “que a tortura, bem como a violência física ou psicológica direcionada a qualquer ser humano são consideradas práticas ilícitas vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos tratados internacionais [com] que o Brasil se comprometeu perante os sistemas global e interamericano”.





Sobre o pedido contra “sensacionalismo e exposição vexatória”, a defesa alega que o criminoso precisa ser protegido “em face de ataques midiáticos e dos pedidos de ‘entrevistas exclusivas’ ou outro tipo de promoção que o exponha ainda mais quando houver a recaptura, pois estamos vivenciando um sensacionalismo exacerbado nas buscas pelo apenado, com inúmeras comparações do caso com os filmes de ação e com a proliferação de ‘memes’ nas redes sociais, criados pelos usuários que acompanham atuação dos agentes públicos”.





Lázaro é procurado há 13 dias por ser acusado de promover uma chacina em Ceilândia. Mais de 200 policiais e 20 agentes da força nacional estão trabalhando nas buscas pelo assassino. (Pleno News)