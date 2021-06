Tentando fisgar eleitorado cristão, Ciro faz vídeo empunhando a Bíblia e internautas comparam com “Haddad na missa”

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais o socialista Ciro Gomes (PDT) aponta relação entre a a política e alguns princípios da religião Cristã. No material, ele reforça que o Brasil é um Estado laico, mas diz que “a Bíblia e a Constituição não são livros conflitantes”. O apoiador e conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia foi ao Twitter rebater o vídeo divulgado por Ciro Gomes e disse que havia começado o que chamou de “temporada da enganação e da mentira política”.





Nas redes sociais, muitos internautas compararam Ciro com Haddad, que tem a mesma ideologia socialista e durante as eleições chegou a até a ir na missa.





“Ciro Gomes, tu pensa que vai enganar o povo Cristão? Vai enganar católicos e evangélicos? Conta outra, cara”, disse Malafaia em vídeo publicado em sua conta no Twitter.





No vídeo, o pré-candidato à Presidência em 2022 fala que “esses princípios republicanos não nos deve levar a negação de uma realidade histórica com consequências sempre atuais: o Brasil se formou no berço do cristianismo”. (Folha da República)