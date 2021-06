A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que as camisas furtadas do jogador Everton Cebolinha foram recuperadas na tarde desta terça-feira (29). A ação foi conduzida pela Delegacia Metropolitana do Eusébio, no município que integra a Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado. Mais informações serão repassadas posteriormente em coletiva de imprensa.

