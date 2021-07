Polícia Civil localiza e destrói plantação de maconha na zona rural de Caririaçu

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em combate ao tráfico de drogas no Cariri, iniciada na tarde dessa terça-feira (29), resultou na descoberta de uma plantação de maconha em um sítio no cidade de Caririaçu, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. Durante a ofensiva policial, foram destruídos mais de 500 pés e mudas de maconha, além de ter sido preso em flagrante o responsável pelo plantio, bem como foram apreendidos 21 quilos dos entorpecentes, entre maconha e cocaína.

As investigações desenvolvidas pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte apontaram que uma propriedade conhecida como Sítio Pintado, na zona rural de Caririaçu, era utilizada para o plantio de maconha. Diante das apurações policiais, foi solicitado um mandado de busca e apreensão para vistoria no local. Os policiais civis foram ao endereço e lá encontraram uma plantação com mais de 500 pés e mudas de maconha. Além da plantação de cannabis, foram encontrados 37 tabletes de maconha prensada – prontos para comercialização – além de um quilo de cocaína, uma pequena porção de crack e milhares de sementes de maconha, três prensas hidráulicas e dois coletes balísticos.

No momento da ação policial, o responsável pelo local, identificado como Francisco de Assis de Sousa (54), o “Coroa”, que não possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante. O homem confirmou ser o responsável pelo local. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Já a plantação foi incinerada no local onde foi encontrada e droga pronta para comercialização foi apreendida. A Polícia Civil segue investigando o caso a fim de localizar outros envolvidos no crime.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3101-0181, que é o número de Whatsapp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser repassadas para o (88) 99861-6987, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de áudio, de texto ou vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Fonte: Polícia Civil / Ceará