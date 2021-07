Polícia Civil prende em flagrante suspeito de integrar organização criminosa em Santana do Acaraú

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de integrar organização criminosa. A captura ocorreu na tarde dessa terça-feira (29), no bairro Sapó, no município de Santana do Acaraú – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará.





Policiais civis da Delegacia Municipal de Marco, município pertencente à AIS 17 do Estado, estavam em diligências em Santana do Acaraú, quando avistaram um suspeito conduzindo um automóvel que teria sido utilizado em uma tentativa de homicídio na cidade de Marco.





Diante do fatos, os policiais abordaram o suspeito, que foi identificado como Rielly Thales Carneiro, 25 anos, com antecedentes criminais por furto, receptação, dano e ameaça. Com ele, foi apreendido um celular. O suspeito foi conduzido para a unidade policial e foi ouvido pela autoridade policial.





Com base nas diligências policiais e nas análises feitas pelas equipes, foram encontrados indícios do envolvimento do suspeitos na prática de atividades típicas de organização criminosa, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em razão disso, o indivíduo foi preso em flagrante por integrar organização criminosa, sendo também autuado pelos outros dois crimes. O celular e o veículo ficaram apreendidos.





Já em Bela Cruz, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. Policiais civis da unidade policial do município deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Francisco Aderlan de Paulo, 30 anos, sem passagem pela Polícia, pelo crime de tentativa de homicídio, na zona rural da cidade. O crime teria ocorrido no dia 18 de junho de 2020. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Bela Cruz, onde encontra-se à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3663-1925 e pelo WhatsApp (88) 99767-4429, da Delegacia Municipal de Bela Cruz. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil / Ceará)