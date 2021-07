O Instituto Paraná divulgou nesta quarta-feira (30) pesquisa sobre a corrida presidencial no Ceará. Nela, Ciro Gomes (PDT) fica atrás de Lula (PT) e Bolsonaro (sem partido) em todos os cenários.





Por exemplo, no primeiro cenário, Lula aparece com 45,9%, Bolsonaro com 19,4% e Ciro com 13,3%. Logo em seguido, vêm o senador Tasso Jereissati com 4,3%, o apresentador Datena com 2,6% e o ex-juiz Sergio Moro com 2,3%.





(CN7)