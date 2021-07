Além do povo, eu tenho as Forças Armadas, declara Bolsonaro

Nesta quarta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro reforçou sua confiança nas Forças Armadas e no apoio do povo, os quais lhe proporcionam paz e tranquilidade diante das intempéries que o governo tem enfrentado.





– Só tenho paz e tranquilidade porque sei que, além do povo, eu tenho as Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade. Pode ter certeza [de] que temos uma missão pela frente e vamos cumpri-la da melhor maneira possível, tendo, além do Poder Executivo obviamente, os nossos amigos do Poder Legislativo, que têm nos dado um grande apoio em todas as propostas que temos apresentado para o bem do nosso Brasil – declarou o presidente.





Bolsonaro discursou durante a inauguração de uma estação radar da Força Aérea Brasileira (FAB) em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.





Para a inauguração, o presidente participou de uma simulação da primeira interceptação utilizando o novo sistema. Pela participação na simulação, ele recebeu um certificado de controlador de defesa aérea, que recebeu código vitalício conferido aos controladores das operações aéreas militares. Desta forma, o presidente integra o seleto grupo de militares habilitados a conduzir as missões de defesa aérea.