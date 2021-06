POLÍCIA MILITAR DO DESTACAMENTO DE TAPERUABA RECUPERA MOTO ROUBABA

Na noite desta terça-feira (29), PMs do Destacamento do Distrito de Taperuaba, recuperaram uma motocicleta roubada no último sábado (26) no município de Forquilha.





O veículo recuperado foi uma Honda Fan de cor preta e placa ORW-5H75, inscrição do município de Forquilha.





O veículo foi recuperado após um excelente trabalho de patrulhamento realizado pelos policiais: Sargento Lincoln, Sargento Mendonça e Cabo Neto.





Durante a perseguição policial, os bandidos abandonaram a moto no mato e se evadiram.