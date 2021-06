Fux ainda vê meio para Lula fora das eleições de 2022, diz site

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, teria dito a interlocutores que ainda vê meios para reverter a decisão do ministro Edson Fachin, que abriu caminho para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participar das eleições de 2022. As informações são do canal My News.





Fux teria ainda citado o uso do princípio da moralidade, dentro da Lei da Ficha Limpa, a fim de impedir a candidatura de Lula.





Para ele, uma eventual eleição do petista pode acirrar os ânimos com as Forças Armadas. Logo, evitar a candidatura dele poderia evitar riscos de ruptura democrática em 2022.





A reportagem afirmou também que os outros ministros da Corte não pensam como Fux.