Policiais Militares assumem trisal e compartilham rotina do poliamor em perfil na rede social

Quantas são as possibilidades ou formas de amar? Incontáveis, diriam os românticos. Na cidade de Brasileia, interior do Acre, três apaixonados corroboram essa tese. O trio tem um desejo em comum: que o (poli)amor - entre eles - dure para o resto da vida.





Os sargentos da Polícia Militar Alda Nery e Erisson Melo, e a administradora Darlene Oliveira, vivem há quase um ano um poliamor ou trisal. Ontem, dia 12, eles comemoraram o primeiro Dia dos Namorados juntos.





De acordo com o porta l G1 Acre, tudo começou no ano 2000, com o casamento dos militares Alda e Erisson, que tiveram dois filhos, um de 17 e outro de 13 anos. Mais recentemente, Darlene entrou para vida do casal e também se tornou um elo importante da relação que, conforme eles fazem questão de destacar, é mantida à base do respeito, amor e lealdade.





ROMANCE COMEÇA EM REDE SOCIAL





Alda Nery foi quem primeiro tomou a iniciativa e começou a conversar com Darlene, em uma rede social. À época, a administradora estava em um relacionamento e, portanto, garante que no começo as conversas eram apenas na base da amizade.

Tempos depois Darlene ficou soleira. O fim do relacionamento marcou o início do trisal. O trio começou a sair e, desde então, não se separaram. Alda relembra que antes disso precisou por um processo de descoberta após o casamento com Erisson.





“Eu já sabia que gostava de mulher também, só que essa descoberta só veio depois que casei. Ele era bem mais experiente e percebeu algumas coisas em mim e foi ele quem viu que eu gostava", conta ao G1.





Alda revela que se relacionou com outras duas mulheres, nenhuma de forma duradoura. Três anos após o fim do seu último envolvimento, ela conheceu Darlene. “Quando vi a foto dela, falei para ele e disse que na cidade, a única pessoa com que ficaria, seria ela".





As conversas evoluíram para saídas a três e agora eles estão há seis meses morando na mesma casa. O convite foi feito por Alda, quando ela e Melo iam fazer uma mudança.





RELAÇÃO PÚBLICA





Com a certeza de que queriam ficar juntos "para sempre", o trio resolveu assumir o poliamor publicamente. A revelação veio de forma inusitada. Na mesma rede social em que os diálogos começaram, eles fizeram um perfil onde passaram a postar a rotina. Já são mais de 26 mil seguidores.





“Como a gente gosta dela e ela gosta da gente, íamos sair e dizer que ela é o que nossa? Minha amiga, minha prima? E as pessoas viriam dar em cima dela e a gente ia ficar com a cara mexendo? Então, se gostamos o suficiente para estar com ela, tem que gostar para assumir para a sociedade porque ela nunca foi só sexo”, explica Alda ao portal.





A transparência e respeito da família ajudou. Alda conta que o relacionamento é algo leve entre eles e os filhos. Sobre os tabus existentes, ela conta que, apesar das pessoas alimentarem 'preocupações', os filhos foram criados para respeitar as pessoas.





JUNTOS PARA SEMPRE





Juntos há quase um ano, o trio sonha que a relação dure para sempre, ainda que não tenham o desejo de oficializar o matrimônio. "No nosso entendimento, nossa relação é totalmente oficializada. Temos consideração, lealdade e fidelidade. Nosso sonho não é casar, nosso é viver juntos a maior quantidade de tempo possível, os três juntos, mesmo com toda a hipocrisia ao nosso redor”, pontua Alda.





Melo completa dizendo que, o propósito existente no início do casamente segue inalterado. "Permanece e queremos viver os três juntos, é o para sempre. Hoje em dia as pessoas estão desacreditadas nas relações e já começam pensando em terminar e diz: 'qualquer coisa eu termino, qualquer coisa separo, e não é nosso objetivo'.





Quanto aos preconceitos, eles reconhecem a "dureza", mas se dizem prontos para "superar tudo isso". A página na rede social, para Melo, tem esse objetivo de vencer barreiras.





(G1)