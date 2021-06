Bolsonaro posta foto vendo jogo da Copa América no SBT

O presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto, no início da noite deste domingo (13), assistindo ao jogo entre Brasil e Venezuela, na estreia da Copa América no Brasil.





Na imagem, Bolsonaro aparece com a camisa do Brusque Futebol Clube, que tem como um dos patrocinadores a rede de lojas Havan, do empresário Luciano Hang, um dos maiores apoiadores do governo federal. O presidente também faz questão de apontar para o símbolo do SBT no canto da tela, emissora que detém os direitos de transmissão da competição – historicamente monopolizada pela TV Globo.





EM CARTA, SBT SE POSICIONA SOBRE TRANSMISSÃO DA COPA AMÉRICA





Nesta sexta-feira (11), o SBT divulgou uma cara aberta com seu posicionamento sobre a realização da Copa América no Brasil. A emissora é a dona dos direitos de transmissão da competição na TV aberta.





No texto, o SBT explica a decisão de voltar a “disputar os direitos de futebol” por entender que o esporte “sempre foi um dos instrumentos de formação e de inclusão social, propiciando à população em geral o acesso a uma vida mais saudável e a oportunidade concreta de ascensão social para milhares de jovens”.





A empresa ressalta que, ao final de 2020, “deu início às negociações pelos direitos de transmissão da Copa América que legitimamente conquistou, e assumiu a obrigação de transmissão onde quer que ocorresse” e “cabem às Autoridades, Confederações, Federações e Clubes resguardarem todas as questões relacionadas aos protocolos sanitários necessários em função da pandemia”.





Além disso, a emissora lembra que está informando sobre a “devida conscientização sobre a importância do uso de máscaras, do distanciamento social, da não aglomeração de pessoas e desejar que consigamos avançar rapidamente com a vacinação de toda população”.





Por fim, o SBT afirma acreditar “na capacidade da Conmebol para a organização segura do torneio e espera que tudo corra bem com os atletas, delegações e profissionais envolvidos em sua execução e cobertura, e que a transmissão possa levar um conteúdo de qualidade ao nosso público e aos nossos patrocinadores”.