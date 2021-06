POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

Em uma ação integrada entre a Força Tática do 3°BPM e a Equipe RAIO 02 na manhã da última quinta-feira, dia 10, resultou na apreensão de material ilícito e na prisão de um homem.





Os militares receberam informações de uma residência na rua Ana Alexandrina Catequista, que estaria sendo utilizada para práticas criminosas. Ao chegar no local um indivíduo tentou empreender fuga, sem obter sucesso. Com o mesmo foi localizado um Revólver Calibre 38 com com seis munições intactas, além de um rádio comunicador, dinheiro e material de procedência duvidosa.





João Victor Oliveira da Silva, 23 anos, foi preso e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190