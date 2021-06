EM SOBRAL-CE: POLÍCIA MILITAR PRENDE DUPLA APÓS COMETER ASSALTO NO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS

Por volta das 12:40min deste sábado (12), a Polícia Militar recebeu via Ciops, o comunicado que dois indivíduos em uma motocicleta do tipo Honda Start 160, haviam cometido um roubo no Distrito de Salgado dos Machados.





A CP 05 estava próximo ao local e conseguiu abordar os indivíduos na Avenida Caetano Figueiredo, no Bairro Sinhá Saboia, onde foi confirmado que, além de roubar também agrediram a vítima que seria a proprietária da motocicleta.





Diante dos fatos, os suspeitos e os objetos do roubo foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





OBJETOS APREENDIDOS





- 01 Motocicleta Honda CG Start 160/ Placa POW-2844

- Celular

- Uma bolsa com vários documentos

- Capacete

- Chaves





Via BLOG TIRO E QUEDA/ RP 3º BPM