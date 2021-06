Pós-graduação UNINTA: matrículas abertas para especializações nas áreas de saúde, humanas e exatas

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que está aberto o período para novas matrículas nas Pós-graduações Lato Sensu. A oportunidade tem como público-alvo os profissionais que buscam qualificação para obter maior destaque no mercado de trabalho.





A pós-graduação do UNINTA conta com aulas em tempo real, um time de professores qualificados, conteúdo atualizado, acesso a bibliotecas física e virtual. O certificado recebido pelo aluno tem ainda a chancela de uma instituição de excelência, com 22 anos de atuação na região norte do Ceará.





Para se inscrever, basta acessar o site pos.uninta.edu.br . Estudantes egressos da instituição têm condições especiais. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (WhatsApp): (88) 9.9960-0124.









Veja os cursos disponíveis:





Saúde: Enfermagem em Obstetrícia e Neonatal, Estética e Cosmetologia, Urgência, Emergência e UTI, Saúde Pública e Saúde da Família, Farmácia Clínica, Farmacologia e Prescrição Farmacêutica e Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento.





Humanas: Terapia Cognitiva Comportamental, Terapia Analítica Comportamental, Direito Penal e Direito do Trabalho.





Exatas: Arquitetura Hospitalar, Engenharia de Segurança do Trabalho, Gerenciamento de Projetos, MBA de Finanças, Controladoria e Auditoria, Gestão de Cidades.