MDB poderá ter pré-candidato ao Palácio da Abolição

Com a proposta de unir a oposição no Ceará, em uma linha centro-direita, empresários, políticos e academia da Região Norte do Estado incentivam a pré-candidatura do Professor Oscar Rodrigues (MDB).





Chanceler do Centro Universitário Uninta, Professor Oscar disputou no ano passado a Prefeitura de Sobral, com surpreendentes 45.795 votos recebidos, apesar de nunca ter concorrido a cargo eletivo, além de apenas 45 dias de campanha em plena pandemia do coronavíris e de enfrentamento à máquina administrativa municipal e estadual.





Pai do deputado federal Moses Rodrigues (MDB), Professor Oscar se apresentou com um discurso simples e voltado à juventude, ao emprego, à educação e à saúde. Educador, aponta a sala de aula e a valorização do jovem como o caminho contra a violência que tem usado a juventude, como agressor ou vítima.





Fonte: Eliomar de Lima / O Povo