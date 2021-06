RN: Morre suspeito de estar infectado com variante indiana

Morreu um paciente do Rio Grande do Norte (RN) que estava com suspeita de ter sido infectado coAutoridades agora aguardam o resultado do teste para confirmar se o homem estava mesmo infectado com a variante indiana.

De acordo com o governo estadual, o paciente era um homem de 29 que havia saído do Maranhão e teve contato com a variante B.1.617. Ele estava internado no hospital em isolamento na UTI e morreu na segunda-feira (31).





Até o momento, o Brasil possui oito casos confirmados dessa variante; seis no Maranhão, um no Rio de Janeiro e um deles em Minas Gerais. (Pleno News)