Vídeo inacreditável: adolescente enfrenta urso para salvar seu cachorro que seria atacado

Na última segunda-feira (31), uma adolescente de 17 anos de idade surpreendeu a todos ao enfrentar nada mais nada menos que um urso para defender seu cãozinho. O caso aconteceu em Bradbury, a cerca de 30 km de Los Angeles, nos Estados Unidos.





Hailey Morinico estava dentro de sua residência quando ouviu os cães da família latindo muito em direção a alguma coisa presente no quintal. Nesse momento, a adolescente resolveu ir até o local para acalmar os animais, quando se deparou com um grande urso no muro da casa, provavelmente uma mãe urso, tendo em vista que junto estavam dois filhotes.





Neste instante, o urso, então, agarrou um dos cachorros e parecia querer puxá-lo para cima do muro, quando Hailey não pensou duas vezes e avançou sobre o animal, afugentando-o para longe de seus cães. Assista ao vídeo.

Via i7News