Saiba como participar do leilão virtual do Detran, com lances iniciais entre R$ 300 e R$ 2 mil

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) anuncia a realização de um leilão público nos próximos dias 24, 25 e 26 de junho, em formato virtual. Serão ofertados 784 lotes entre carros e motocicletas de diversos modelos, além de sucatas, que se encontram na área de exames do Detran de Juazeiro do Norte.





A partir desta terça-feira, 22, é possível realizar visitação presencial, das 8h às 17h, na área de exames da referida regional do órgão, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos. O leilão virtual acontecerá a partir das 10 horas do dia 24.





Os lances iniciais serão de R$ 300 para motos e de R$ 2 mil para automóveis. As sucatas terão lance inicial de R$ 50 para motos e R$ 80 para carros. Qualquer pessoa pode participar, seguindo os critérios dispostos no edital do certame. Entretanto, os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.





Serão leiloados somente veículos que foram apreendidos até fevereiro de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, removidos para o pátio do Leiloeiro Oficial.





Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões ( www.montenegroleiloes.com.br ), que também disponibiliza um bate-papo on-line para esclarecer dúvidas sobre o cadastro. O Detran também possibilita outro canal de comunicação através do telefone para obter mais informações: (85) 3066.8282.





(O Povo)