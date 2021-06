SÓ VENDO PARA CRER! Ladrão furta carro de garagem e sai empurrando o veículo. VEJA VÍDEO

Um ladrão furtou um carro na madrugada de domingo (20) e empurrou o veículo para poder levá-lo, em Cuiabá. De acordo com o proprietário do carro, o ladrão conseguiu entrar na garagem, retirar o veículo e fugiu empurrando o automóvel pois não tinha a chave. As informações são do portal G1.





Imagens de uma câmera de segurança registraram o furto. Até esta terça-feira (22) ele não tinha sido preso e o carro não havia sido recuperado pela polícia.





O empresário Fábio Moraes, de 47 anos, é dono do carro, um Ônix, e registrou boletim de ocorrência na polícia.





“Ele já tinha entrado em uma casa vizinha há duas quadras. O morador acordou e gritou com ele, que saiu correndo. Ele tirou o portão do trilho, entrou na minha casa e conseguiu desbloquear o carro. Abriu o portão e empurrou para fora”, contou ao G1.





A casa fica no Bairro Santa Helena, perto da região central da capital mato-grossense.





As imagens da câmera de segurança foram entregues à polícia. O empresário recebeu imagens de que o veículo está sendo usado em assaltos na cidade.