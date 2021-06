Wagner cobra investigação do MPCE sobre Acquario e retroescavadeira de Cid

O deputado federal Capitão Wagner usou a tribuna da Câmara dos Deputados para cobrar investigação do Ministério Público do Ceará sobre o Acquario do Ceará, que já gerou prejuízos de R$ 150 milhões aos cearenses.





Ele também cobra do órgão investigação contra o senador Cid Gomes, que usou retroescavadeira para acabar greve de PMs em Sobral e foi atingido por dois tiros. Wagner garante que se o FG não tivesse sido baleado, poderia ter passado por cima e cerca de 50 pessoas que estavam no movimento de reivindicação.