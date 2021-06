Web volta a se unir em apoio e diz que é #BolsonaroAte2026

Apoiadores do presidente querem que ele siga no comando do país por mais um mandato.





Usuários de redes sociais voltaram a se unir, neste sábado (26), em mais uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, apoiadores levantaram a #BolsonaroAte2026 e levaram a tag a ser uma dos assuntos mais comentados na rede social.





A manifestação ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro realizou uma “motociata” em Chapecó, Santa Catarina.





Nas publicações, usuários elogiaram o presidente e reafirmaram o apoio à reeleição.





Alguns também dispararam críticas contra os adversários políticos de Bolsonaro.