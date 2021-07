Acadêmico de Engenharia de Produção do UNINTA tem projeto implantado na Grendene

Para muitos estudantes universitários, ter um artigo publicado em uma revista científica internacional é uma das maiores conquistas acadêmicas, reconhecimento por seu mérito na pesquisa e produção científica. Para além disso, o acadêmico do 10º semestre do Curso de Engenharia da Produção do UNINTA, Rodrigo Maciel Lima, alcançou um feito ainda maior, vendo o seu trabalho ser aplicado na prática, implementado em uma das maiores indústrias do Brasil.

O artigo “Implementação e Técnicas Sustentáveis na Reciclagem dos Resíduos de Tintas Usadas em uma Indústria Calçadista” foi publicado na Revista Internacional Brazilian Journal of Development, classificada como Qualis B2 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O sucesso do artigo se enveredou para a prática, sendo aplicado na área de flexografia da Grendene, empresa de calçados onde trabalha, em Sobral.

Na pesquisa, foram expostas técnicas sustentáveis e de baixo custo aplicadas com sucesso na reciclagem dos resíduos de tintas. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado em várias etapas e os resultados alcançados mostraram uma aplicação de processos ecologicamente sustentáveis que podem ser usados no reaproveitamento de resíduos industriais e, consequentemente, reduzir os custos operacionais com a compra de material usado na produção.

O acadêmico explica que o artigo foi incluído na Lei do Bem, uma lei nacional que cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizam pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Ele também comenta como se deu a implementação. “Através de parceria com a área laboratorial da F4 se tornou viável reciclar internamente o resíduo, borra de tinta, oriunda do processo de flexografia. A partir de um problema de sustentabilidade e de ‘inputs’ dos meus gestores, eu busquei uma solução nos vieses ambiental e econômico.”

O Prof. Dr. Flávio Albuquerque Ferreira da Ponte, orientador do acadêmico no desenvolvimento do artigo, falou sobre a conquista. “Como professor fico muito feliz em ver que as orientações repassadas em sala de aula e durante a realização do trabalho final de curso, contribuíram para o desenvolvimento e reconhecimento profissional do Rodrigo”, expressa.

O Diretor Industrial da Grendene, Nelson Rossi, utilizou suas redes sociais para parabenizar o futuro engenheiro. “Rodrigo Maciel é mais um grande exemplo de inspiração para todos. Parabéns, Rodrigo, a sua Família, a Universidade e ao super time que apoiou esta Iniciativa”, escreveu.

Sobre a honraria, a Coordenadora do Curso de Engenharia de Produção, Me. Auceliane Lima, evidencia de forma orgulhosa as conquistas dos estudantes da graduação. “Fico muito feliz pelo sucesso do acadêmico, é uma grande realização. Tenho recebido ótimos feedbacks das empresas sobre o desempenho dos nossos alunos do curso nos campos de estágio".





