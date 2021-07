Mãe é detida após jogar recém-nascida de janela de ônibus

Uma mulher de 20 anos foi presa, nesta quinta-feira (1º), após jogar uma criança recém-nascida da janela de um ônibus, em Panambi, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar, a bebê foi resgatada e socorrida para um hospital da cidade.





A mãe da criança foi encontrada na cidade de Dezesseis de Novembro, que fica a pouco mais de 150 quilômetros de Panambi.





A ação da mulher foi flagrada por câmeras de segurança.





De acordo com o jornal Gaúcha ZH, a suspeita é de que ela tenha dado à luz ainda dentro do ônibus. Havia manchas de sangue no banheiro do coletivo e em um dos assentos.





Ela foi levada para depor à Polícia Civil, mas liberada em seguida porque não houve flagrante.





A equipe médica que atendeu a criança relatou que ela estava hipotérmica e seu coração batia mais fraco que o normal. A bebê ainda apresentava hematomas pelo corpo. Exames de sangue e tomografia foram realizados, este último indicando traumatismo craniano. Ela será transferida para outro hospital. (Pleno News)