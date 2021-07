AÇÃO HOVET BUSCA DAR DIGNIDADE À ANIMAIS COLONIZADOS NO UNINTA

O Hospital Veterinário do UNINTA (HOVET), realizou neste primeiro semestre ações que buscam oferecer maior dignidade aos gatos que são colonizados no UNINTA. Os felinos primeiramente são levados para exames no hospital, onde os doentes recebem os devidos cuidados médicos. Posteriormente todos eles são castrados, identificados e colocados para adoção ou devolvidos ao seu habitat. A ação de responsabilidade social visa proporcionar uma melhor qualidade de vida aos bichanos e a comunidade universitária, além de servir de laboratório para os estudantes do curso de Medicina Veterinária.





A Auxiliar Veterinária do Hospital, Maria Janeila, explica alguns detalhes sobre o futuro dos gatos que passam por esse processo. “A gente sabe que nem todos os animais que vivem aqui são aptos para adoção, porque alguns não passaram pelo período de socialização. O que quer dizer que eles não conseguem viver em harmonia com o homem e com outros animais. Pensando nesses animais, o hospital desenvolveu uma estratégia de mantê-los em suas colônias originais, onde esses animais serão castrados e, posteriormente, vão voltar para a instituição”, afirma ela.





Já o Médico Veterinário Douglas Ferreira, conta que durante a triagem os animais foram separados em dois grupos, recebendo coleiras diferentes para identificar a qual grupo pertenciam. “Os ferais, animais cujo não eram possíveis de adoção, recebiam coleiras vermelhas, e os sociáveis, animais cujo eram aptos à adoção, receberam coleiras amarelas.”, pontua ele.





O Hospital Veterinário também conta com a participação de estudantes no desenvolvimento da ação. A estudante de Medicina Veterinária do 10º período do UNINTA e estagiária do HOVET, Rogiane Mendes, acrescenta: “Além da vontade de adotar, é preciso ter responsabilidade com o animalzinho. Levando em consideração que o bichinho já passou por situações adversas, é preciso um cuidado especial com ele.”, destaca.





A ação além de tornar o ambiente mais leve, ainda é capaz de proporcionar experiências práticas para os formandos em Medicina Veterinária, assim como também, instigar a importância de ações sociais e a vontade de ajudar ao próximo.









Conheça o HOVET





Fundado pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.









Serviço





Quem: Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA)





Quando: 24 horas, 7 dias na semana.





Local: Sobral - CE





Contato: (88) 999510382; @hospitalveterinariouninta





Por: Raflézia de Sousa Farias





Estagiária da Agência Júnior do Curso de jornalismo do UNINTA