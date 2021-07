ADOLESCENTE É MORTO A TIROS E OUTRO FICA FERIDO EM IBIAPINA

Um adolescente morreu e outro ficou ferido na noite da quinta-feira (8), no município de Ibiapina. O crime ocorreu por volta das 22h00, na rua Prefeito José Eliaquim de Carvalho. De acordo com informações da PM, os jovens estavam conversando na rua com amigos, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e realizaram vários disparos de arma de fogo. Erick Damasceno Primo, que tinha 17 anos não resistiu e morreu no local. Um outro jovem de apenas 12 anos ficou ferido e foi socorrido ao hospital, sendo posteriormente transferido para atendimento em Sobral. Após o crime, os indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. Segundo populares, a vítima se tratava de uma pessoa de bem, e ainda não há informações da motivação do crime.





Equipes da Força Tática e Raio realizam diligências na região em busca de capturar os envolvidos no homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)