Mulher fica nervosa e capota carro no exame final para conseguir CNH

Uma mulher ficou nervosa durante a prova final para a Carteira Nacional de Habilitação e acabou capotando o carro que dirigia durante o teste.





O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (6) em Gaspar, no Vale do Itajaí-SC. Conforme informações apuradas pelo portal ND+, a mulher, que tem cerca de 50 anos, fazia a prova de baliza no pátio da autoescola, na rua Pedro Evaldo Gaertner, bairro Coloninha.





A mulher estava acompanhada apenas pelo delegado do Detran no momento do teste e, segundo as informações, ficou muito nervosa, pisou no acelerador e perdeu o controle do veículo.





O carro saiu da pista e tombou na lateral da rua. Apesar do susto, nem a motorista e nem o delegado tiveram ferimentos.





(Fala Piauí)