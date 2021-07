PERFIL DE SIQUEIRA JR VOLTA À ATIVA NESTA QUINTA-FEIRA (8)

O perfil do apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr, que havia sido removido da plataforma do Instagram, foi ativado novamente. Segundo informações, Sikera teria sido denunciando por usuários da plataforma após dá sua opinião a respeito de uma ação publicitária do Burger King, na qual trouxe crianças que têm LGBTs em suas famílias.





No entanto, Sikêra foi mal interpretado e a esquerda o atacou unindo forças na internet, sobretudo, todo movimento foi em vão e não durou nem 24 horas. O perfil do apresentador voltou com seus mais de 6 milhões de seguidores.