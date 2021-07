Alerta aos pais: menina de 3 anos engole arames em bolo de aniversário; conheça o perigo oculto e fique atento

Os bolos de aniversário se tornaram um evento à parte nas festinhas. Hoje em dia, eles são pura ostentação e costumam ser altos, detalhe que faz com que fique ainda mais apetitoso aos olhos dos convidados. No entanto, muitas pessoas não tem conhecimento do perigo oculto que pode existir. Relembre a história que ocorreu recentemente e que poderia ter tirado a vida de uma criança de três aninhos.





Um pai usou a rede social para poder desabafar sobre uma situação complicada que viveu com sua filha de apenas três anos de idade. Willians Dias compartilhou a história para poder servir de alerta para outras pessoas. Ele pegou a filha Luísa comendo pedaços de bolo com arames. O objeto costuma ser usado para ajudar na sustentação do bolo que no caso em questão foi decorado com pasta americana e tinha formato de formigas.





“Uma louca fez um bolo infantil e colocou formiguinhas de pasta americana comestível por cima. Mas pasmem, ela utilizou arames para dar estrutura aos bichinhos. Cada bichinho tinha 6 arames menores nas patas e um grande no corpo. Minha filha comeu 3 ou 4 desses porque um adulto deu a ela”, relatou o pai ressaltando que a pessoa sequer conferiu se realmente era algo comestível.





Durante uma entrevista concedida ao portal de notícias Pais&Filhos, o homem disse ter confiado na mulher e acabou deixando a menina comer a formiguinha. Ele percebeu que tinha alguma coisa não estava certa quando a filha foi comer o doce ao seu lado e apesar de pequena notou que alguns pedaços não faziam parte do alimento e cuspiu as sementes. (i7News)