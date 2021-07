Presidente Jair Bolsonaro anuncia vinda ao Ceará no próximo dia 13 de agosto

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça-feira (27) que vem ao Ceará no próximo dia 13 de agosto para cumprir agenda de inaugurações na região do Cariri.





Na oportunidade, Bolsonaro vai participar de uma cerimônia para oficializar a entrega de 1.800 casas do Programa Casa Verde e Amarelo nos municípios de Juazeiro do Norte e do Crato. “Até o dia 13, se Deus quiser”, disse o presidente.





O Programa Casa Verde e Amarelo entregou, em dois anos, quase 1 milhão de residências para a população. O evento ainda vai contar com a participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. (CN7)