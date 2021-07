DETRAN PROMOVE LEILÃO VIRTUAL COM 700 LOTES DE VEÍCULOS APREENDIDOS

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará leilão público, nos próximos dias 29 e 30 de julho, de forma virtual, com visitação e pregão realizados pela Internet.





Ao todo, serão ofertados 700 lotes, entre carros e motocicletas de diversos modelos, além de sucatas. Os lances iniciais serão de R$ 300,00 para motos e de R$ 3.000,00 para automóveis. Sucatas terão lance inicial de R$ 50,00, para ambos.





Na terça-feira (27) e quarta-feira (28), será possível realizar visitação presencial, de 8h às 17h, na sede da Montenegro Leilões, localizada no bairro Castelão, observando todos os protocolos sanitários exigidos. Já o leilão virtual acontecerá a partir das 10h do dia 29.





Qualquer pessoa pode participar. Entretanto, os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.





Serão leiloados somente os veículos que foram apreendidos até fevereiro de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, removidos para o pátio do Leiloeiro Oficial.





Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões (www.montenegroleiloes.com.br), que também disponibiliza um bate-papo on-line para esclarecer dúvidas sobre o cadastro. Quem preferir, também poderá obter mais informações através do telefone: (85) 3066.8282.





A realização do leilão pela internet permite a participação dos interessados, sem que haja aglomerações, evitando, assim, a propagação do Coronavírus. Além disso, com a venda dos lotes de sucatas que já estavam prontos para leilão, evita-se a possível propagação de focos do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.





Após o término do leilão e cumprido o prazo estabelecido, a partir do dia 14 de setembro de 2021, os arrematantes deverão comparecer ao Detran-CE (ou adequado a decreto Governamental) para efetuar procedimentos, como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência.





Importante ressaltar que o arrematante recebe o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.









Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 30 dias.





Para ver a relação de todos os lotes clique aqui









Serviço

Leilão On-line de Veículos do Detran-CE

Data: 29 e 30 de julho de 2021

Visitação presencial nos dias 27 e 28: Rua Ademar Paula, 1000 – Castelão

Participação: Cadastro no site www.montenegroleiloes.com.br