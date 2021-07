Apoiadores de Bolsonaro fazem impressionante Motociata em Salvador

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro organizaram uma grande “motociata” em apoio ao governo e a favor do voto impresso. O comboio saiu do Dique do Tororó (Salvador-BA) em direção à orla de Salvador. O evento começou pouco depois das 10h, mas os manifestantes se reuniram mais cedo, às 9h. O encerramento se deu por volta das 12h30.





Sem a presença do presidente, a manifestação foi guiada por um trio elétrico e contou com milhares de motociclistas,





O Ministro da Cidadania João Roma publicou em seu perfil no Twitter um vídeo ao lado de Bolsonaro.





“Boa sorte na motociata de amanhã que está lutando e demonstrando, além de apoio aos interesses maiores do brasil, lutando pela nossa liberdade”, disse o presidente.





O evento é realizado no dia da Independência do Brasil na Bahia. O Estado foi o principal palco das guerras da independência e mobilizou o maior contingente de pessoas. A celebração em 2 de Julho é referente ao movimento emancipatório para libertar a província da dominação portuguesa, entre os anos de 1822 e 1823.





Os organizadores cantaram o hino nacional durante a manifestação e também criticaram o governador da Bahia, Rui Costa (PT).