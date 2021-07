Asteroide de 220 metros passará pela órbita da Terra esta semana

No próximo sábado (24), a órbita do planeta Terra será atingida por um asteroide de grandes proporções. Estima-se que a rocha espacial pode ter até 220 metros de largura, o dobro do Big Ben de Londres.





Batizado de ‘2008 GO20’, o asteroide é administrado pela NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), que afirma serem baixas as chances de contato com a superfície do nosso planeta.





A previsão é de que ele passará pela Terra com segurança a uma velocidade de oito quilômetros por segundo, equivalente a 17.895 mph. A órbita pela qual este asteroide passará é chamada de Apollo.





De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS) da NASA, todos os corpos espaciais que estão dentro de 1,3 unidades astronômicas (UA), equivalente a 197 milhões de quilômetros, podem ser considerados um objeto próximo à Terra.