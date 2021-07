BNDES irá expor empréstimos feitos por Lula a ditaduras

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (28), que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá publicar, ainda nesta semana, um relatório com todos os empréstimos concedidos pelo governo Lula a países do exterior. É de conhecimento público que os governos do PT financiaram obras em países comandados por ditadores, como Venezuela e Cuba.





– O BNDES vai apresentar essa semana todos os empréstimos do governo Lula para outros países. Inclusive, a Venezuela, tu acha que está pagando? Se fosse o [Nicolás] Maduro, tu ia pagar? – questionou o presidente.





Bolsonaro lembrou ainda que o calote bilionário que esses países deram estão sendo pagos pelo próprio Brasil, que, na ocasião, entrou como fiador da transação.





– Por exemplo, pegamos dinheiro, acho que foi 2 anos atrás, do FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador], e pegamos essa grana para pagar juros que a Venezuela não pagou. Parabéns ao pessoal que vota no PT! – ironizou. (Pleno News)