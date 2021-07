Bolsonaro chega a SP; equipe avalia necessidade de cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a São Paulo às 18h52 desta quarta-feira (14). Ele foi transportado em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), e desembarcou no Aeroporto de Congonhas.





O chefe do Executivo foi levado para o Hospital Vila Nova Star, onde atende o cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que cuida de Bolsonaro desde a facada sofrida por ele na eleição de 2018.





Bolsonaro enfrenta um quadro de obstrução intestinal. Ele foi transferido de Brasília para São Paulo para que os médicos façam novos exames e avaliem a necessidade de uma cirurgia de emergência.





“Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência” diz a última nota do Ministério das Comunicações.





(Pleno News)