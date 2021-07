Bolsonaro se solidariza com o povo cubano que clama por liberdade: “Que a democracia floresça em Cuba”

Nesta segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade ao povo cubano, que foi às ruas neste domingo (11) para pedir o fim da ditadura comunista que vigora no país há décadas. A falta de liberdades individuais, vacinas e até comida foram o estopim para o protesto.





“Todo apoio e solidariedade ao povo cubano, que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra a sua liberdade enquanto vende pro mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo!” — escreveu o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Twitter.





O ditador comunista de plantão, Miguel Díaz-Canel, que controla a ilha caribenha com mãos de ferro, já tomou providências para tentar abafar o levante popular. Entre as medidas está a convocação de simpatizantes do regime totalitário para confrontar os manifestantes que pedem por liberdade. (Folha da República)