Boris Casoy detona Lula por defender ditadura cubana: “Se apoia a repressão, vai perder as eleições!”

Por meio das suas redes sociais, o jornalista Boris Casoy falou sobre as últimas declarações do ex-presidiário Lula, que saiu em defesa da ditadura cubana nesta semana.





O profissional de imprensa detonou o líder do PT por tentar culpar os Estados Unidos pelos problemas vivido pela ditadura vigente em Cuba.





“O Lula deu um pau nos Estados Unidos na questão de Cuba. Cuba prendeu 150 pessoas, já morreu uma nas manifestações, o pessoal lá clama por comida, liberdade, vacina, não tem nada.





Os petistas que apoiam Cuba, silêncio, ou então dizem que Cuba tem razão, com essa mentira, que a culpa é dos Estados Unidos. Tudo é culpa dos Estados Unidos. Então aí vem o Lula: Para defender regime de Cuba, Lula ataca os Estados Unidos: Luiz Inácio Lula Da Silva recorreu à violência policial contra negros nos Estados Unidos para defender a legitimidade do governo cubano, alvo de atos no domingo”, disse Boris.





O jornalista também aproveitou para ironizar o posicionamento de Lula sobre a situação vivida pelo povo cubano.





“O ‘professor’ Lula bota as suas manguinhas de fora defendendo o regime cubano, onde não tem liberdade, onde falta tudo!





O regime faliu. o comunismo é um laboratório que mostra como o comunismo se transforma em um instrumento autoritário, totalitário, e como esmaga a população. A população estava apenas pedindo liberdade.





Os petistas estão chamando esse pessoal de delinquentes.[…] Chamaram não só de delinquentes, como de mercenários. Parece que foram para Miami buscar um monte de mercenários para fazer ‘injustas manifestações’ em Cuba.





Cuba está começando a cair. O regime comunista não funciona. Os comunistas brasileiros, e os petistas que se aproximam do comunismo, e aí eu incluo o Lula, estão totalmente equivocados” — disparou ele.





“O Lula gosta de Cuba, elogiou o Partido Comunista Chinês, apoia a ditadura da Venezuela e, aqui, bate no peito dizendo que o Bolsonaro é totalitário, é genocida. Agora, ‘professor’ Lula, vai perder as eleições com essa história!”.

(Folha da República)