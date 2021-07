Caixa vai contratar mais de 4 mil profissionais e 5 mil estagiários

A Caixa Econômica anunciou, ontem (19), a contratação de 10 mil novos colaboradores, entre empregados e terceirizados. O objetivo, de acordo com o banco, é fortalecer a rede de atendimento.





COMO SERÁ A DIVISÃO DAS VAGAS





3 mil convocados em concurso público

1 mil para pessoas com deficiência, em concurso ainda a ser realizado

5,2 mil para estagiários e aprendizes

800 para vigilantes e recepcionistas terceirizados

Serão 4 mil empregados, dos quais 3 mil vão ser convocados a partir do concurso vigente. Para tal, falta ainda a autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).





Outras mil vagas serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD), em concurso específico para este público, com previsão de lançamento de edital até setembro de 2021.









ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES





O banco contratará ainda 5,2 mil estagiários e adolescentes aprendizes. A contratação de aprendizes é realizada por parceria com entidades sem fins lucrativos, selecionadas via chamada pública e conveniadas para esta finalidade, conforme a Lei de Aprendizagem.









Já os postos de estágio serão preenchidos por candidatos que já foram aprovados em processo de seleção realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).





Outras 800 oportunidades serão para recepcionistas e vigilantes, por meio de empresas terceirizadas especializadas na área.





A Caixa não informou quantas vagas serão endereçadas ao Ceará.









AUXÍLIO EMERGENCIAL





A Caixa Econômica Federal concluiu novas análises e mais 30 mil trabalhadores foram incluídos na quarta rodada de pagamentos do auxílio emergencial 2021. Com isso, o investimento do Governo Federal para o pagamento do benefício a esse novo contingente será de R$ 6,39 milhões.