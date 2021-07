Candidato a prefeito de Martinópole James Bel renuncia a disputa

O professor James Martins Pereira Barros (James Bell) apresentou neste domingo (25) na justiça eleitoral, uma carta renunciando a candidatura a prefeito do município de Martinópole, no documento ele ressalta que a decisão é irrevogável. A eleição suplementar no município está marcada para o próximo domingo dia 1º.





Entenda o caso – O Ministério Público Eleitoral da 25ª Zona, através do promotor de justiça Victor Borges Pinho, recomendou que o ex-prefeito de Martinópole James Bell, que foi cassado em 2016 e impugnado em 2020, tendo recorrido em todas as instâncias superiores e teve todos os recursos negados, até mesmo pelo STF, sequer registre sua candidatura nas eleições suplementares do dia 1º de agosto, por estar inelegível por 8 anos e principalmente por ter sido o causador do cancelamento das eleições de 2020, o que levou à marcação das novas eleições este ano.





Na recomendação, o promotor deixa claro ainda que atuará de forma incisiva e dura, usando o princípio da moralidade e ainda o entendimento do TSE de que um candidato que causa o cancelamento de eleições sequer poderá registrar uma candidatura no pleito suplementar. Apesar da recomendação do promotor eleitoral, James Bell decidiu lançar sua candidatura.





Após a formalização da candidatura, o promotor eleitoral Victor Borges Pinho pediu à Justiça Eleitoral a impugnação da candidatura de James Bell na eleição suplementar que vai acontecer em Martinópole no dia 1º de agosto.





Segundo o promotor, “tendo o impugnado dado causa à anulação das eleições ocorridas em 2020 em Martinópole, está o mesmo impedido de participar do pleito suplementar, posto que este representa a continuidade da primeira disputa eleitoral”. O atual presidente da Câmara e prefeito interino Betão será o nome que vai substituir James Bell na disputa. Já a oposição no município, já lançou uma chapa que conta com Júnior Fontenele e Joe Aguiar.





Via Sobral Online